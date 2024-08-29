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Гинцбург: доклинические испытания вакцины от оспы обезьян займут до пяти месяцев

Гинцбург: доклинические испытания вакцины от оспы обезьян займут до пяти месяцев

Специалисты центра имени Гамалеи разработали вакцину от оспы обезьян, и, по словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александра Гинцбурга, длительность доклинических исследований составит от трех до пяти месяцев.

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