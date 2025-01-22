В Думу внесут проект о выплате студентам стипендии не ниже прожиточного минимума

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов 23 января представит в Госдуму законопроект, который предполагает установление размера стипендии для студентов-бюджетников не ниже прожиточного минимума .
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