ASRС: созданы пептиды, повышающие точность доставки лекарств от рака в организм

Ученые из Городского университета Нью-Йорка и Онкологического центра Memorial Sloan Kettering создали пептиды (цепочки аминокислот), связывающиеся с лекарствами и формирующие наночастицы для точной доставки противораковых препаратов в организм.
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