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Диего Лаксальт: «Серия А намного сложнее, чем РПЛ. Там играют в другой футбол»

Диего Лаксальт заявил, что итальянский чемпионат намного сложнее российского. – Какое место занимало бы «Динамо» в Серии А? – Сложно сказать.

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