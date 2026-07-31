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Вести Севастополь

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16-летнего севастопольца вовлекли в мошенническую схему по «декларированию денежных средств»

16-летнего севастопольца вовлекли в мошенническую схему по «декларированию денежных средств»

Полицейские региона установили личность несовершеннолетнего участника мошеннической схемы, которая связана с «декларированием денежных средств»В ОМВД Гагаринского района обратилась 88‑летняя женщина, у которой аферисты выманили 136 тысяч рублей и 230 долларов, представившись сотрудниками ФСБ и обвинив её в «финансировании терроризма».

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