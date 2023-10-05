Когда в России отключат VPN?

Наиболее вероятной датой прекращения работы VPN-сервисов в России называется дата 1 марта 2023 года. Эксперты указывают на этот день потому, что именно этим числом должен вступить в силу новый приказ Роскомнадзора.
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