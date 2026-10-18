Инсайдер показал аксессуар для флагмана, который ожидается в 2027 году Инсайдер Ice Universe опубликовал в соцсети X видео с чёрным защитным чехлом для будущего Samsung Galaxy S27 Ultra.
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