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Депутат Горелкин: законопроект о видеоиграх не предусматривает запрета платформ

Депутат Горелкин: законопроект о видеоиграх не предусматривает запрета платформ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что законопроект о видеоиграх не предусматривает запрета зарубежных игровых платформ, передает РИА Новости.

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