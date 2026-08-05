Депутат Горелкин: законопроект о видеоиграх не предусматривает запрета платформ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что законопроект о видеоиграх не предусматривает запрета зарубежных игровых платформ, передает РИА Новости.
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