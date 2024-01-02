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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алимханулы о бое с Канело: «Его можно три раза отправить в нокдаун в одном раунде»

Казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF Жанибек Алимханулы выступил с заявлением о бое с мексиканской звездой бокса Саулем «Канело» Альваресом: «Когда я начал карьеру, то хотел проводить бои с лучшими боксерами.

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