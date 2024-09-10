Лидерство «Локо» и «Авангарда», феерия Якупова в «Куньлуне» и четыре хет-трика: как стартовал новый сезон КХЛ

«Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Открытия, после чего одержал две сухие победы, а «Авангард» на старте нового сезона КХЛ трижды порадовал болельщиков в родных стенах, несмотря на отсутствие Рида Буше и Владимира Ткачёва.
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