Лидерство «Локо» и «Авангарда», феерия Якупова в «Куньлуне» и четыре хет-трика: как стартовал новый сезон КХЛ

«Локомотив» впервые в истории завоевал Кубок Открытия, после чего одержал две сухие победы, а «Авангард» на старте нового сезона КХЛ трижды порадовал болельщиков в родных стенах, несмотря на отсутствие Рида Буше и Владимира Ткачёва.