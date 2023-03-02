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Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с автобусом в Алтайском крае

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с автобусом в Алтайском крае

Прокуратура проводит проверку после смертельного ДТП с автобусом в Алтайском крае В результате аварии погибли два человека В Алтайском крае прокуратура проводит проверку в связи со смертельным ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили в ведомстве.

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