Вонг: Австралия уважает решение МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Канберра с уважением относится к решению Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны еврейского государства Йоава Галанта, заявила руководитель МИД Австралии Пенни Вонг.
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