В Астрахани на площади Ленина привели в порядок цветники

В Астрахани завершился очередной День чистоты, который проходит ежегодно в пятницу. На этот раз мероприятие было проведено во многих местах города по поручению временно исполняющего обязанности главы города Назара Кучерука.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии