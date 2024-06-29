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В Астрахани на площади Ленина привели в порядок цветники

В Астрахани на площади Ленина привели в порядок цветники

В Астрахани завершился очередной День чистоты, который проходит ежегодно в пятницу. На этот раз мероприятие было проведено во многих местах города по поручению временно исполняющего обязанности главы города Назара Кучерука.

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