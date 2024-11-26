Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

И никаких мессенджеров: Правительство РФ разработало пакет мер по защите от кибермошенничества

И никаких мессенджеров: Правительство РФ разработало пакет мер по защите от кибермошенничества

Официальные уведомления к россиянам будут приходить только через проверенные каналы связи. Правительство РФ совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформлением кредитов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх