И никаких мессенджеров: Правительство РФ разработало пакет мер по защите от кибермошенничества

Официальные уведомления к россиянам будут приходить только через проверенные каналы связи. Правительство РФ совместно с правоохранительными органами и Центробанком подготовило пакет мер против кибермошенничества, в том числе для борьбы с обманом через звонки и оформлением кредитов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.
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