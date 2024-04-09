Пропагандировал террор: суд вынес приговор челябинцу, задержанному ФСБ

Рассказываем, как можно получить реальный уголовный срок, оставляя комментарии в соцсетях.Сотрудники Управления ФСБ остановили незаконную деятельность жителя региона, пропагандирующего террористическую идеологию.
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