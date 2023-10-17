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Власти Челябинска рассказали о ремонте облезлого монумента с 5-тысячной купюры

Власти Челябинска рассказали о ремонте облезлого монумента с 5-тысячной купюры

Состояние "Сказа об Урале", мягко говоря, вызывает много вопросов. Но быстро ремонт не провести.Хорошая новость от Банка России: челябинский монумент "Сказ об Урале" будет красоваться на новых пятитысячных купюрах.

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