Власти Челябинска рассказали о ремонте облезлого монумента с 5-тысячной купюры

Состояние "Сказа об Урале", мягко говоря, вызывает много вопросов. Но быстро ремонт не провести.Хорошая новость от Банка России: челябинский монумент "Сказ об Урале" будет красоваться на новых пятитысячных купюрах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии