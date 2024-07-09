🌎🇺🇸🇪🇺 Зачем в НАТО планируют использовать квантовые технологии? В начале июля в Брюсселе состоялось первое заседание Трансатлантического квантового сообщества.
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🌎🇺🇸🇪🇺 Зачем в НАТО планируют использовать квантовые технологии? В начале июля в Брюсселе состоялось первое заседание Трансатлантического квантового сообщества.
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