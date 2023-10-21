TSN: результативность Овечкина не просядет, как это было у Гретцки

Аналитик TSN Фрэнк Коррадо сравнил капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина и Уэйна Гретцки, которые занимают два первых места в списке лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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