Правила расчётов кредита поменялись

С сегодняшнего дня в России меняются правила расчёта полной стоимости кредита. Теперь банки будут обязаны указывать в договорах, на своих сайтах, в мобильных приложениях и в маркетинговых материалах все расходы заёмщика по кредиту, а не только привлекательные ставки.