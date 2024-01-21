Правила расчётов кредита поменялись

С сегодняшнего дня в России меняются правила расчёта полной стоимости кредита. Теперь банки будут обязаны указывать в договорах, на своих сайтах, в мобильных приложениях и в маркетинговых материалах все расходы заёмщика по кредиту, а не только привлекательные ставки.
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