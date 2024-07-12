Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 478 подписчиков

Новейшие ракеты США "споткнулись" о русскую РЭБ: Внезапное отступление и "катастрофа" на фронте

Новейшие ракеты США "споткнулись" о русскую РЭБ: Внезапное отступление и "катастрофа" на фронте

На Донецкий фронт стягивается одна из самых боеспособных ударных групп на фронте. При этом как минимум на трёх направления ДНР подтвердили катастрофическую ситуацию – без преувеличения, одно из самых стратегически важных сёл было внезапно потеряно в ходе отступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх