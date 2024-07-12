Новейшие ракеты США "споткнулись" о русскую РЭБ: Внезапное отступление и "катастрофа" на фронте

На Донецкий фронт стягивается одна из самых боеспособных ударных групп на фронте. При этом как минимум на трёх направления ДНР подтвердили катастрофическую ситуацию – без преувеличения, одно из самых стратегически важных сёл было внезапно потеряно в ходе отступления.