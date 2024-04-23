Топ-5 самых дорогих дач в Приморье

Дачный сезон в самом разгаре. Многие садоводы и овощеводы активно готовятся к первым посадкам. Мечтали о даче, но так и не обзавелись пока личными шестью сотками? Что ж, у вас еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон, чтобы уже этим летом насладиться сочной клубникой, яблоками свежим салатом со своего огорода.