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Топ-5 самых дорогих дач в Приморье

Топ-5 самых дорогих дач в Приморье

Дачный сезон в самом разгаре. Многие садоводы и овощеводы активно готовятся к первым посадкам. Мечтали о даче, но так и не обзавелись пока личными шестью сотками? Что ж, у вас еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон, чтобы уже этим летом насладиться сочной клубникой, яблоками свежим салатом со своего огорода.

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