Небензя обвинил США в запугивании и шантаже партнеров в ООН

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники запугивают партнеров в организации. По его словам, многие делегации жалуются российским дипломатам на давление, а также на угрозы и экономический шантаж со стороны западных стран.
Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники запугивают партнеров в организации. По его словам, многие делегации жалуются российским дипломатам на давление, а также на угрозы и экономический шантаж со стороны западных стран.
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