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«Мы в Зале славы, мужик!» Дуэйн Уэйд отдал должное отцу во время церемонии

«Мы в Зале славы, мужик!» Дуэйн Уэйд отдал должное отцу во время церемонии

13-кратный участник Матча всех звезд Дуэйн Уэйд отдал должное своему отцу во время церемони введения в Зал славы.

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