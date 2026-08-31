Юрист предупредил о последствиях самовольного ухода с работы

Если сотрудник выполнил все поручения, но рабочий день ещё не завершён, ему не следует без согласования покидать рабочее место, иначе работодатель может расценить это как нарушение дисциплины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым