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Пушков: западные СМИ окончательно утратили авторитет в РФ

Пушков: западные СМИ окончательно утратили авторитет в РФ

Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков в эксклюзивном интервью aif.ru заявил, что в настоящее время западные средства массовой информации отражают глобальный либеральный миропорядок, который они хотят навязать всему миру.

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