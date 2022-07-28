Пушков: западные СМИ окончательно утратили авторитет в РФ

Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков в эксклюзивном интервью aif.ru заявил, что в настоящее время западные средства массовой информации отражают глобальный либеральный миропорядок, который они хотят навязать всему миру.
Глава комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков в эксклюзивном интервью aif.ru заявил, что в настоящее время западные средства массовой информации отражают глобальный либеральный миропорядок, который они хотят навязать всему миру.
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