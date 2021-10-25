Медвежий угол

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Депутаты не будут сами себя наказывать за невыполненные обещания

Депутаты не будут сами себя наказывать за невыполненные обещания

автор - Политические будни В Правительстве решили не наказывать депутатов за невыполнение предвыборных обещаний.

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Борис Сосенкин
Как Шойгу с Лавровым, выбрались, подумали, а работать кто будет и в отставку, уважение заслуживают.
валерий двойнишников
Их внесли в списки на время выборов-спасти ЕР, а то на один избирком надежды не было!
Валера Юшков
Слабаки эти депутаты, дали бы народу насладиться их самобичеванием.
Елена Верия (Безденежных)
Виталий
Это в отношении простого народа законов понапринимали. За любое мизерное отклонение - наказание. Те же антивирусные мероприятия, отсутствие масок. Эти маски стоят копейки. Почему при входе в любой транспорт отсутствует возможность получить защитное средство безвозмездно? Так нет же, надо везде деньги зарабатывать. Есть информация, что с наступлением антиковидных мероприятий все контролёры транспортные переключаются на фиксацию и протоколирование нарушителей без масок. Естественно, денежное мероприятие. А депутаты что? Сотворили из них идолов. И толку никакого, и живут на народном бюджете, и персонально ни за что не отвечают. Типа мели, Емеля.

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