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Царьград

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Кудряков объявил номинацию на "Ханжонков ДОК" для фильмов с ИИ

Кудряков объявил номинацию на "Ханжонков ДОК" для фильмов с ИИ

В декабре 2026 года в Ростовской области пройдет III Международный фестиваль "Ханжонков ДОК: линия фронта".

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