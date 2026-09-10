Три блюда из помидоров на каждый день: быстро и недорого

Томаты прочно вошли в повседневное меню благодаря своей универсальности. Этот продукт одинаково хорошо раскрывается и в холодных закусках, и в горячих блюдах, а в качестве дополнений к нему подойдут сыр, зелень, чеснок, яйца и самые доступные крупы.