Три блюда из помидоров на каждый день: быстро и недорого

Томаты прочно вошли в повседневное меню благодаря своей универсальности. Этот продукт одинаково хорошо раскрывается и в холодных закусках, и в горячих блюдах, а в качестве дополнений к нему подойдут сыр, зелень, чеснок, яйца и самые доступные крупы.
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