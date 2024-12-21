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Трамп назвал европейцам условие, при котором Штаты продолжат помогать Украине

The Financial Times со ссылкой на собственные источники  пишет о том, что команда Дональда Трампа уже сообщила европейским чиновникам, что будущий президент США потребует от стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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