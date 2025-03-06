Шольца и Мерца рассорила миграция: «Очередная коалиция под угрозой»

Спор между Христианско-демократическим союзом/Христианско-социальным союзом (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) нарастает и может затормозить переговоры по созданию новой коалиции, сообщает издание «Бильд».
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