Они хотели нашей земли...

ИМ

Ильдус Мамлеев

Дешевле всю Германию просто за бросать ядерными бомбами, нет немчуков, нет проблем! А кто всё же выживет и прибежит в России, будут на правах рабов работать за пайку на русских помещиков только и всего! А мы их очень быстро научим как надо работать, да им это в России и не привыкать!