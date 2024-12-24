Немецким солдатам Гитлер обещал не только кубанскую пшеницу, цымлянское вино и русских рабов, он обещал им землю.
Они хотели нашей земли...
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Так и будет снова.
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12 час.
В
Владислав
Только к гейропе прибавятся ещё и чурки, которых впустили предатели.
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12 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Дешевле всю Германию просто за бросать ядерными бомбами, нет немчуков, нет проблем! А кто всё же выживет и прибежит в России, будут на правах рабов работать за пайку на русских помещиков только и всего! А мы их очень быстро научим как надо работать, да им это в России и не привыкать!
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12 час.
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