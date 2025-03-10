ИЮБ-эксперт Большаков: мошенники перехватывают данные через расширения браузеров

Среди мошенников набирают популярность несколько способов обмана россиян. В том числе они начали активно атаковать банковские API, выискивая слабые места в интерфейсах программирования, применяемых банками для связи с другими системами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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