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ИЮБ-эксперт Большаков: мошенники перехватывают данные через расширения браузеров

ИЮБ-эксперт Большаков: мошенники перехватывают данные через расширения браузеров

Среди мошенников набирают популярность несколько способов обмана россиян. В том числе они начали активно атаковать банковские API, выискивая слабые места в интерфейсах программирования, применяемых банками для связи с другими системами.

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