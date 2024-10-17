Ядерные технологии Ирана как фактор безопасности на Ближнем Востоке

Некоторое время назад группа из 39 иранских парламентариев направила официальное письмо в Высший совет национальной безопасности Ирана с просьбой пересмотреть национальную оборонную доктрину и разрешить разработку ядерных вооружений.
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