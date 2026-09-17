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Татар-информ

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Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

Отпуск в октябре: почему жителям Татарстана выгодно отдыхать осенью

Назван выгодный месяц для отпуска осенью Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Осенью часть жителей Татарстана выбирает время для отпуска, планируя поездки по российским регионам или за границу.

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