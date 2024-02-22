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Средняя зарплата жителя Ленобласти выросла до 86,8 тысячи рублей

Средняя зарплата жителя Ленобласти выросла до 86,8 тысячи рублей

Петростат представил отчет о средней заработной плате в Ленинградской области за декабрь. Согласно данным ведомства, средняя реальная начисленная заработная плата, учитывающая индекс потребительских цен, в последнем месяце прошлого года составила 86 828 рублей.

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