Средняя зарплата жителя Ленобласти выросла до 86,8 тысячи рублей

Петростат представил отчет о средней заработной плате в Ленинградской области за декабрь. Согласно данным ведомства, средняя реальная начисленная заработная плата, учитывающая индекс потребительских цен, в последнем месяце прошлого года составила 86 828 рублей.
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