За пьяную езду у водителей в Алтайском крае изъяли 45 авто и отправили их в зону СВО

Любители спиртных напитков навсегда лишились своих транспортных средств В 2024 году судебные приставы Алтайского края передали на нужды Министерства обороны РФ 45 конфискованных за пьяную езду автомобилей, сообщили amic.
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