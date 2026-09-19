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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НБА изменила правила участия инвестиционных компаний в приобретении клубов, что сделало возможной сделку по «Лейкерс»

Издание Bloomberg сообщило об изменениях в правилах НБА, касающихся владения клубами. Сделка по « Лейкерс », в которой компания Thrive Eternal, управляемая Джошем Кушнером, добавляла свои средства к активам самого бизнесмена, не могла состояться по прежним правилам.

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