НБА изменила правила участия инвестиционных компаний в приобретении клубов, что сделало возможной сделку по «Лейкерс»

Издание Bloomberg сообщило об изменениях в правилах НБА, касающихся владения клубами. Сделка по « Лейкерс », в которой компания Thrive Eternal, управляемая Джошем Кушнером, добавляла свои средства к активам самого бизнесмена, не могла состояться по прежним правилам.