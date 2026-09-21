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Она мечтала собрать родителей за одним столом, а оставила четверых детей: какой была жизнь Анны Шерлинг, ушедшей в 46 лет

Она мечтала собрать родителей за одним столом, а оставила четверых детей: какой была жизнь Анны Шерлинг, ушедшей в 46 лет

Анна Шерлинг прожила всего 46 лет. 16 сентября 2026 года актрисы и телеведущей не стало после продолжительной болезни.

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