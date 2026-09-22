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Калужские новости

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Опубликованы фото смертельного ДТП на трассе «Золотое кольцо» в Бабынинском округе

Опубликованы фото смертельного ДТП на трассе «Золотое кольцо» в Бабынинском округе

На трассе Р-132 столкнулись три автомобиля, погиб пассажир Citroen Berlingo, водитель госпитализирован.

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