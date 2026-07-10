Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Все рухнет": экс-аналитик ЦРУ сделал тревожное заявление о конфликте

"Все рухнет": экс-аналитик ЦРУ сделал тревожное заявление о конфликте

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон заявил о критическом положении Вооруженных сил Украины, которые теряют контроль над оборонительными рубежами из-за катастрофической нехватки резервов и подавляющего технического превосходства российских войск.

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