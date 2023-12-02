Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки Команда американских специалистов из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружила, что распространенное обезболивающее лидокаин способно уничтожать раковые клетки.
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