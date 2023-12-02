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Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки

Распространенное обезболивающее уничтожило раковые клетки Команда американских специалистов из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании обнаружила, что распространенное обезболивающее лидокаин способно уничтожать раковые клетки.

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