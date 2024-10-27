Николай Буров удостоен звания почетного профессора Петербургской консерватории

Он был облачен в мантию на открытии XXIV фестиваля «Международная неделя консерваторий» Народный артист России Николай Буров стал почетным профессором Петербургской консерватории имени Николая Римского-Корсакова.
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