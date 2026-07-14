ВС России поразили два сухогруза на переходе из порта Черноморск в Одессу

ВС России поразили ещё два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса. В Минобороны России сообщили, что российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ.
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