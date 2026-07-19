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Канчельскис о поле в Ессентуках: «Тут нельзя играть в футбол. Привезти кого-то из «МЮ» или «Фиорентины» – скажет: «Вы что, болеете?» Мы рекламируем, что все хорошо у нас, а поле – никакое»

Главный тренер брянского « Динамо » Андрей Канчельскис раскритиковал качество поля в Ессентуках после матча LEON-Второй Лиги А с пятигорской командой « Машук-КМВ ».

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