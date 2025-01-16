Съемки шпионского детектива «Центурия» завершились в Крыму

В Крыму завершились съемки восьмисерийного шпионского детектива под названием «Центурия». Сериал расскажет о работе российских спецслужб, борющихся с украинскими националистами, вербующими детей и подростков для совершения деверсий.
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