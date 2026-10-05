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Нижегородская правда

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На 28% увеличится выработка у производителя металлоконструкций из Арзамаса благодаря федпроекту «Производительность труда»

На 28% увеличится выработка у производителя металлоконструкций из Арзамаса благодаря федпроекту «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «ТПК Пегас-Регион» из Арзамаса подвели промежуточные итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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