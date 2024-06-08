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Современная живопись: концептуально-эмоциональные картины

Современная живопись: концептуально-эмоциональные картины

Расхождение. Автор: Mara Light.  Благодаря незаурядному восприятию мира и безудержной фантазии современный американский художник Мара Лайт (Mara Light) создала концептуальную серию работ, в которой перед зрителем предстают своеобразные интерпретации женских образов.

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