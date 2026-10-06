Кургинян пояснил, за что Запад хочет уничтожить Россию

Русские никак не могут понять, почему Запад хочет их уничтожить, а причин для этого много, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 2 октября в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».
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