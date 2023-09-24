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Симеоне догнал Анчелотти по победам в их матчах – по 8. Лишь Спаллетти выигрывает у Карло чаще

Симеоне догнал Анчелотти по победам в их матчах – по 8. Лишь Спаллетти выигрывает у Карло чаще

Сегодня «Атлетико» под руководством аргентинца обыграл «Реал», который возглавляет итальянец, со счетом 3:1.

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