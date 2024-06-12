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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Загадочное приключение Lifeless Moon доберётся до консолей PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One в на...

Загадочное приключение Lifeless Moon доберётся до консолей PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One в на...

Загадочное приключение Lifeless Moon доберётся до консолей PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One в начале июляИздатель Serenity Forge и разработчик Stage 2 Studios объявили, что Lifeless Moon, духовный преемник Lifeless Planet, выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 9 июля.

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